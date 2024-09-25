Биолог Лялина: диабетикам и худеющим лучше всего пить томатный сок

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Томатный сок не содержит сахара, поэтому его можно пить людям с диабетом и тем, кто хочет похудеть. Об этом рассказала биолог и декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с News.ru.

По ее словам, в томатном соке много витаминов групп А, С, В6, РР, а также калия и магния. Он помогает снять напряжение и стресс, так как способствует выработке серотонина.

Кроме того, данный напиток можно пить беременным женщинам, так как он помогает справиться с токсикозом, отеками и запором.

Биолог отметила, что красный цвет сока обусловлен наличием в помидорах природного красителя с антиоксидантными свойствами – ликопина. Напиток помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, нормализует уровень холестерина и способствует повышению эластичности сосудов.

Также томатный сок обладает желчегонными и противовоспалительными свойствами, поэтому полезен людям с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки, заключила эксперт.

Ранее нутрициолог Элина Гейман рассказала, что натуральный мармелад, пастила и торты с нулевой калорийностью помогут снизить вес. Специалист отметила их натуральный состав, что в таких продуктах редко есть лактоза и сахар. Гейман посоветовала готовить сладости дома. В таком случае человек может контролировать состав десерта и самостоятельно выбирать менее калорийные ингредиенты.