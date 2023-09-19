Врач перечислил фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Людям с сахарным диабетом можно включать в рацион зеленые несладкие яблоки, малину и клубнику. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды", – отметил специалист.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Диабетикам разрешается есть зеленые несладкие яблоки, а также клубнику и малину. Они имеют невысокий гликемический индекс.

К запрещенным для диабетиков продуктам врач отнес виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы. "Там действительно может быть большое количество сахара", – пояснил он.

Ранее были названы продукты, которые помогут улучшить состояние сосудов при сахарном диабете. В частности, рекомендуется включать в рацион богатою антиоксидантами еду, например чернику, черноплодную рябину, ежевику, калину и голубику. Кроме того, пищу, в составе которой присутствует хром. Сюда в том числе относятся морепродукты и брокколи.

