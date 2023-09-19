19 сентября, 11:04Общество
Врач перечислил фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Людям с сахарным диабетом можно включать в рацион зеленые несладкие яблоки, малину и клубнику. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды", – отметил специалист.
К запрещенным для диабетиков продуктам врач отнес виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы. "Там действительно может быть большое количество сахара", – пояснил он.
Ранее были названы продукты, которые помогут улучшить состояние сосудов при сахарном диабете. В частности, рекомендуется включать в рацион богатою антиоксидантами еду, например чернику, черноплодную рябину, ежевику, калину и голубику. Кроме того, пищу, в составе которой присутствует хром. Сюда в том числе относятся морепродукты и брокколи.
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