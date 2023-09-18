Врач рассказала о неожиданной пользе зелени для организма

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Ежедневное употребление зелени улучшает работу кишечника, а также оказывает противовоспалительное, противодиабетическое и противораковое действие на организм. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Очень хорошо, когда в нашем рационе каждый день присутствует зелень. По сути, она должна быть в питании каждого человека, у которого нет противопоказаний к ее употреблению. Зелень содержит многообразие витаминов, микроэлементов и растительные волокна", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук В зелени много витаминов группы В, витамины С и К, каротиноиды, что позволяет укрепить иммунитет, иметь крепкие кости и сохранять здоровье глаз. Флавоноиды, антиоксиданты и фитонциды подавляют рост бактерий, снижают оксидативный стресс и нейтрализуют свободные радикалы. Магний, кальций, железо, марганец и другие микроэлементы необходимы для слаженной работы всех систем организма.

Королева также напомнила, что клетчатка считается лучшим "лакомством" для микробиома толстого кишечника. Бактерии, обитающие в нем, перерабатывают растительные волокна в короткоцепочечные жирные кислоты – источник энергии для энтероцитов (общее название ряда клеток эпителия кишечника), обновления клеточных мембран.

Это, в свою очередь, высокая иммунная защита, противовоспалительное и противораковое действие. Кроме того, короткоцепочечные жирные кислоты защищают от повреждений сердечно-сосудистую систему, печень и нейроны, поддерживая эффективность работы головного мозга, уточнила эксперт.

Отказываться от свежей зелени имеет смысл только при проблемах с желудочно-кишечным трактом по рекомендации врача. "Бывает, что в период обострения рекомендуется несколько другой перечень продуктов с щадящей обработкой, и отсутствие свежей зелени в этом случае целесообразно", – заключила Королева.

Ранее были названы продукты, которые лидируют по количеству содержащейся в них клетчатке. Среди овощей первенство занимают сырые свекла, морковь, сельдерей и капуста. Что касается фруктов, то это инжир, чернослив и курага. Кроме того, клетчатка содержится в бобовых, зерновых, зелени и ягодах.

