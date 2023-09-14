14 сентября, 12:17Общество
Врач назвала продукты – лидеры по содержанию клетчатки
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Свекла, сельдерей, капуста и морковь считаются лидерами по содержанию клетчатки среди овощей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Из овощей больше всего богаты пищевыми волокнами свекла и морковь в сыром виде, сельдерей и капуста. Клетчатка дает эффект пилинга и отлично вбирает в себя все, что нам не нужно в организме. Она выводит радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжелых металлов", – объясняет эксперт.
Также пищевые волокна можно получить из бобовых, зерновых, зелени и ягод. Среди последних больше всего клетчатки содержится в бруснике, клюкве и чернике.
Ранее россиян предупредили об опасных последствиях потребления недостаточного количества пищевых волокон. Дело в том, что клетчатка замедляет развитие диабета и атеросклероза, снижает риск образования рака кишечника и прочих проблем. В свою очередь, ее дефицит ведет к появлению этих и других возрастных заболеваний.
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