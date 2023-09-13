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13 сентября, 18:19

Общество

Врач рассказала об улучшающих пищеварение продуктах

Фото: 123RF/ivanoffdm

Квашеная капуста и кисломолочные продукты помогут улучшить работу пищеварительной системы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Ферментированные продукты способствуют лучшему перевариванию содержимого и поддерживают здоровье кишечника, эвакуацию отработанных материалов. Это квашеная капуста и квашеные овощи.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Благотворно влияют на пищеварение и кисломолочные продукты, которые можно употреблять при хорошей переносимости. "Они могут быть частью рациона с целью поддержания работы желудочно-кишечного тракта, здоровья микробиома и иммунитета человека", – уточнила диетолог.

В целом же для хорошей работы пищеварительной системы организму нужна клетчатка, то есть овощи и фрукты. "Это лучшее лакомство для микробиома. Клетчатка улучшает перистальтику кишечника и поддерживает естественную детоксикацию организма", – заключила Королева.

Ранее были названы привычки, которые негативно влияют на работу желудка. В частности, речь идет о нерегулярном питании. Дело в том, что без поступления еды желудочный сок начинает раздражать стенки желудка. Кроме того, негативное воздействие оказывают постоянные стрессы, которые в конечном итоге даже могут привести к развитию язвы. То же самое касается алкоголя и курения.

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