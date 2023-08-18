Врач назвала самую вредную для кишечника пищу

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Простые углеводы в избытке, а также жареная и жирная пища могут ухудшить работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Сладкие продукты, избыток простых углеводов будут запускать процесс брожения в кишечнике. На этом фоне нарушаются флора, процесс переваривания и усвоения компонентов пищи", – отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, у многих людей имеется скрытая пищевая непереносимость определенных продуктов. Употребление последних может отрицательно сказываться на работе кишечника. Для выявления таких продуктов рекомендуется сдать анализ на скрытую пищевую непереносимость.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Иммунная система не принимает продукт, который находится в зоне непереносимости, и ферментативная способность кишечника не может направить все свои ресурсы на переваривание и усвоение этих компонентов пищи. Они будут разрушать его целостность. Как следствие, не станет формироваться пул витаминов группы B и других биологически активных веществ, которые кишечник вырабатывает сам.

Также для кишечника неполезны жирные и жареные продукты, поэтому лучше употреблять их как можно меньше. "Жареное и жирное – это сложные продукты, которые трудно перевариваются. Они являются неким балластом для кишечника, на который ему приходится затрачивать большое количество времени и сил", – объясняет диетолог.

Вместе с тем для поддержания здоровья кишечника и его нормальной работы нужно обязательно включать в рацион продукты с содержанием клетчатки.

Ранее пожилым россиянам рассказали, какие напитки способны благотворно влиять на кишечник. В частности, стимулировать его работу будет настой овса. Сам напиток не относится к числу слабительных средств, поэтому оказывает на кишечник безопасное воздействие. Кроме того, помочь ЖКТ могут овощные смузи и обычная питьевая вода.