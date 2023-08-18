13:58Общество
Врач назвала самую вредную для кишечника пищу
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Простые углеводы в избытке, а также жареная и жирная пища могут ухудшить работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Сладкие продукты, избыток простых углеводов будут запускать процесс брожения в кишечнике. На этом фоне нарушаются флора, процесс переваривания и усвоения компонентов пищи", – отметила специалист.
Кроме того, по ее словам, у многих людей имеется скрытая пищевая непереносимость определенных продуктов. Употребление последних может отрицательно сказываться на работе кишечника. Для выявления таких продуктов рекомендуется сдать анализ на скрытую пищевую непереносимость.
Также для кишечника неполезны жирные и жареные продукты, поэтому лучше употреблять их как можно меньше. "Жареное и жирное – это сложные продукты, которые трудно перевариваются. Они являются неким балластом для кишечника, на который ему приходится затрачивать большое количество времени и сил", – объясняет диетолог.
Вместе с тем для поддержания здоровья кишечника и его нормальной работы нужно обязательно включать в рацион продукты с содержанием клетчатки.
Ранее пожилым россиянам рассказали, какие напитки способны благотворно влиять на кишечник. В частности, стимулировать его работу будет настой овса. Сам напиток не относится к числу слабительных средств, поэтому оказывает на кишечник безопасное воздействие. Кроме того, помочь ЖКТ могут овощные смузи и обычная питьевая вода.
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