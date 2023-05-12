Россиянам рассказали о нарушающей функционирование кишечника ошибке

Фото: depositphotos/fizkes

Отказ от воды является одной из главных ошибок, которая способна серьезно нарушить нормальное функционирование кишечника. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова.

Некоторые люди думают, что лишь жирная и жареная еда способна негативно повлиять на здоровье этого органа. Однако, подчеркнул Вялов, это неправда. По его словам, вся пища, которую употребляет человек, переваривается в верхних отделах пищеварительной системы.

Именно из-за отказа от воды пациенты часто сталкиваются с дискомфортом при походе в туалет. Специалист заявил, что человеческому организму необходимо потреблять минимум 1,5 литра в сутки.

Вместе с этим Вялов призвал добавить в свой рацион больше овощей и фруктов для стабильной работы кишечника и профилактики дисбактериоза.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что несладкая газированная вода способствует улучшению работы кишечника, а также помогает понизить артериальное давление. Особенно она будет полезной тем, кто мало двигается, отметила эксперт.