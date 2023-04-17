Врач назвал лучшие напитки для сердца в пожилом возрасте

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Вода, зеленый чай и фруктово-овощные соки помогут пожилым людям поддержать работу сердца. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Вода – это то, что составляет основу нашего кровотока, объема циркулирующей крови. Чем больше воды, тем лучше текучесть крови и тем проще сердцу работать.

Специалист посоветовал употреблять 1,5–2 литра воды в день, чтобы помочь не только сердцу, но и организму в целом. "Также можно отметить некрепкий зеленый чай, который имеет богатый состав антиоксидантов. Они полезны для всех клеток нашего организма, в том числе и для клеток сердца", – продолжает нутрициолог.

Кроме того, рекомендуется включать в рацион фруктово-овощные соки, которые богаты различными витаминами, микроэлементами и калием. "Можно добавлять любые зеленые овощи, например огурцы, сельдерей, шпинат. Главное, чтобы человеку это было приятно по вкусу пить. Что касается фруктов, то подойдут практически любые", – говорит Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Калий из овощей и фруктов улучшает работу сердечно-сосудистой системы и нормализует давление. Если оно повышено у возрастной категории граждан, это один из первых факторов, который способствует ухудшению работы сердца.

"Такой сок можно разбавить водой в соотношении 50 на 50. Это будет суперполезный коктейль. Потому что получится и хорошее количество воды, и фрукты, и овощи. Это тот витаминный коктейль, который будет полезен для сердца и практически для всех систем нашего организма", – заключил эксперт.

Ранее были названы напитки, способные провоцировать сгущение крови. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, речь идет, в частности, об алкоголе. Кроме того, негативное воздействие на текучесть крови оказывают соленые и содержащие сахар напитки. Например, рассол и сладкая газировка.



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