11:23Общество
Диетолог перечислил сгущающие кровь напитки
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Алкоголь, а также сладкие и соленые напитки сгущают кровь и могут привести к тромбозу. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол. Сюда относятся еще сахаросодержащие напитки, например сладкая газировка. Она тоже повышает активность крови в плане свертывания", – отметил эксперт.
Врач предупредил, что густая кровь может привести к образованию тромбов.
Ранее были названы недуги, которые увеличивают риск тромбообразования. В частности, на работу свертывающей системы крови способны влиять вирусные и бактериальные инфекции. Кроме того, к образованию тромбов может привести аритмия. Поскольку при этом заболевании сердце сокращается не ритмично, кровь застаивается. Также проблему способны спровоцировать тромбофлебит и варикозная болезнь нижних конечностей.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!