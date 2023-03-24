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11:23

Общество

Диетолог перечислил сгущающие кровь напитки

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Алкоголь, а также сладкие и соленые напитки сгущают кровь и могут привести к тромбозу. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол. Сюда относятся еще сахаросодержащие напитки, например сладкая газировка. Она тоже повышает активность крови в плане свертывания", – отметил эксперт.

Врач предупредил, что густая кровь может привести к образованию тромбов.

Система свертывания крови защищает нас от кровопотери. Но если она слишком активна, то кровь может свертываться в сосудах без всякого дефекта их стенки. Тогда будет образовываться тромб.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог

Ранее были названы недуги, которые увеличивают риск тромбообразования. В частности, на работу свертывающей системы крови способны влиять вирусные и бактериальные инфекции. Кроме того, к образованию тромбов может привести аритмия. Поскольку при этом заболевании сердце сокращается не ритмично, кровь застаивается. Также проблему способны спровоцировать тромбофлебит и варикозная болезнь нижних конечностей.

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