Диетолог перечислил сгущающие кровь напитки

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Алкоголь, а также сладкие и соленые напитки сгущают кровь и могут привести к тромбозу. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол. Сюда относятся еще сахаросодержащие напитки, например сладкая газировка. Она тоже повышает активность крови в плане свертывания", – отметил эксперт.

Врач предупредил, что густая кровь может привести к образованию тромбов.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Система свертывания крови защищает нас от кровопотери. Но если она слишком активна, то кровь может свертываться в сосудах без всякого дефекта их стенки. Тогда будет образовываться тромб.

Ранее были названы недуги, которые увеличивают риск тромбообразования. В частности, на работу свертывающей системы крови способны влиять вирусные и бактериальные инфекции. Кроме того, к образованию тромбов может привести аритмия. Поскольку при этом заболевании сердце сокращается не ритмично, кровь застаивается. Также проблему способны спровоцировать тромбофлебит и варикозная болезнь нижних конечностей.



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