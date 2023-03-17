Врач рассказала, какие заболевания увеличивают риск образования тромбов

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Аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей и инфекционные заболевания увеличивают риск образования тромбов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Вирусные и бактериальные инфекции вносят свои коррективы в работу свертывающей системы крови, thank и могут образовываться тромбы", – предупредила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Другая причина повышенного тромбообразования – аритмия, то есть нарушение ритма сердца. Так как оно не ритмично сокращается, кровь застаивается. И это тоже предрасполагает к тромбообразованию.

Варикозная болезнь нижних конечностей и тромбофлебит (воспаление внутренней оболочки стенок вен) также увеличивают риск тромбообразования.

"Воспаляются вены. На фоне воспаления к их стенкам прикрепляются сгустки, тромбы и при неблагоприятном стечении обстоятельств этот тромб может оказаться где угодно", – пояснила терапевт.

Также риск тромбоза значительно возрастает после проведения оперативного вмешательства. "После операции человек вынужден какое-то время занимать определенное положение тела, соблюдать постельный режим. Это предрасполагает к застою крови", – заключила эксперт.

Ранее были названы лекарства, способные спровоцировать тромбообразование у некоторых категорий пациентов. В частности, речь идет про гормональные препараты и оральные контрацептивы. Если человек является курильщиком, у него или у его родных диагностировали ранее тромбоз, в таком случае при приеме подобных средств риск столкнуться с проблемой повышается.



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