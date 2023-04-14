Врач назвала лучшие напитки для работы кишечника в пожилом возрасте

Фото: depositphotos/belchonock

Настой овса и овощные смузи помогут пожилым людям улучшить работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Можно приготовить настой овса. Это не слабительное средство. Но оно будет прекрасно стимулировать работу кишечника, регулировать его моторику безопасным путем. Помимо того, настой хорошо работает для печени.

Для приготовления напитка понадобится термос или стеклянная банка, обычный белозерный овес и кипяченая вода. Делать настой лучше с вечера. Горсть овса необходимо промыть, поместить в термос или стеклянную банку и залить литром горячей воды.

"То есть чайник вскипел, пару минут подождали, чтобы вода перестала пузыриться, и заливаем. Если это термос, то мы его закрываем. Если это стеклянная банка, то оборачиваем ее, например, полотенцем, чтобы поддерживать температуру, и оставляем настаиваться. Утром процеживаем, овес выбрасываем и вот этот настой пьем", – объясняет Анжелика Дюваль.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Если у человека нет никаких проблем со здоровьем и его беспокоит только нерегулярный стул, можно пить настой овса между приемами пищи в течение дня по полчашки, не разбавляя водой. Курс – 21 день.

"Если имеются заболевания печени, кишечника, идет прием каких-либо лекарств, тогда начинаем с порции в 100 миллилитров и разбавляем напиток теплой водой до общего объема примерно 250 миллилитров. То есть на 100 миллилитров настоя овса добавляем около 150 миллилитров теплой воды. И пьем три раза в день. Постепенно через две недели можно увеличивать количество настоя овса в пропорции к воде", – говорит врач.

Также для кишечника важна клетчатка, поэтому в день рекомендуется съедать хотя бы 300 граммов свежих овощей или фруктов. "Если есть проблемы с пережевыванием пищи, то никто не отменял овощные смузи, которые легко и быстро приготовить и получить необходимое количество овощей. В эти напитки можно точно также добавлять, например, зелень", – отмечает эксперт.

Кроме того, не стоит забывать про обычную питьевую воду. Она необходима пожилым людям не только для поддержания водного баланса и контроля артериального давления, но также для улучшения работы кишечника, подчеркнула диетолог.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Стакан кипяченой воды желательно выпивать натощак в течение 20 минут после пробуждения. Это примерно 350 миллилитров теплой воды. Она поможет улучшить работу кишечника.

Ранее пожилым россиянам рассказали, какой напиток поможет стабилизировать артериальное давление. Речь идет о смузи из свеклы, сельдерея и петрушки. Последняя обладает мочегонным свойством. При этом свекла и сельдерей оказывают сосудорасширяющий эффект. В такой смузи также можно положить банан, чтобы сделать напиток вкуснее.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!