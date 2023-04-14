13:01Общество
Врач назвала лучшие напитки для работы кишечника в пожилом возрасте
Фото: depositphotos/belchonock
Настой овса и овощные смузи помогут пожилым людям улучшить работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Для приготовления напитка понадобится термос или стеклянная банка, обычный белозерный овес и кипяченая вода. Делать настой лучше с вечера. Горсть овса необходимо промыть, поместить в термос или стеклянную банку и залить литром горячей воды.
"То есть чайник вскипел, пару минут подождали, чтобы вода перестала пузыриться, и заливаем. Если это термос, то мы его закрываем. Если это стеклянная банка, то оборачиваем ее, например, полотенцем, чтобы поддерживать температуру, и оставляем настаиваться. Утром процеживаем, овес выбрасываем и вот этот настой пьем", – объясняет Анжелика Дюваль.
"Если имеются заболевания печени, кишечника, идет прием каких-либо лекарств, тогда начинаем с порции в 100 миллилитров и разбавляем напиток теплой водой до общего объема примерно 250 миллилитров. То есть на 100 миллилитров настоя овса добавляем около 150 миллилитров теплой воды. И пьем три раза в день. Постепенно через две недели можно увеличивать количество настоя овса в пропорции к воде", – говорит врач.
Также для кишечника важна клетчатка, поэтому в день рекомендуется съедать хотя бы 300 граммов свежих овощей или фруктов. "Если есть проблемы с пережевыванием пищи, то никто не отменял овощные смузи, которые легко и быстро приготовить и получить необходимое количество овощей. В эти напитки можно точно также добавлять, например, зелень", – отмечает эксперт.
Кроме того, не стоит забывать про обычную питьевую воду. Она необходима пожилым людям не только для поддержания водного баланса и контроля артериального давления, но также для улучшения работы кишечника, подчеркнула диетолог.
Ранее пожилым россиянам рассказали, какой напиток поможет стабилизировать артериальное давление. Речь идет о смузи из свеклы, сельдерея и петрушки. Последняя обладает мочегонным свойством. При этом свекла и сельдерей оказывают сосудорасширяющий эффект. В такой смузи также можно положить банан, чтобы сделать напиток вкуснее.
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