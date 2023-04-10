Врач назвала напиток для стабилизации давления у пожилых

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Смузи из свеклы, сельдерея и петрушки с добавлением банана поможет снизить артериальное давление у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Свекла, сельдерей, петрушка – вот такой смузи можно пить. Петрушка дает мочегонный эффект, а свекла и сельдерей – сосудорасширяющее действие.

В напиток также можно добавить банан, чтобы придать ему более приятный вкус. По словам диетолога, такой смузи богат калием и магнием. "Магний расширит сосуды. Калий – это мочегонное действие, то есть он выведет излишки жидкости из организма", – пояснила Соломатина.

Однако стоит учитывать, что такой напиток не заменит гипотензивные препараты. Поэтому, если давление сильно повышено, лучше снизить его с помощью медикаментов, подчеркнула врач. "На одном смузи далеко не уедешь. Это такой вспомогательный элемент", – говорит специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Также нужно укреплять сосуды. В этом как раз поможет черника, голубика, черноплодная рябина, облепиха. Клюкву можно собирать, у кого есть возможность, черную смородину. Можно их потом замораживать и в течение года тоже делать смузи.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала гипертоникам пить вместо кофе цикорий. Такой напиток также поддерживает работоспособность организма, но при этом не повышает давление. Кроме того, цикорий улучшает работу желудочно-кишечного тракта за счет содержащегося в нем инулина.



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