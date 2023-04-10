12:35Общество
Врач назвала напиток для стабилизации давления у пожилых
Фото: 123RF/nikolaydonetsk
Смузи из свеклы, сельдерея и петрушки с добавлением банана поможет снизить артериальное давление у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
В напиток также можно добавить банан, чтобы придать ему более приятный вкус. По словам диетолога, такой смузи богат калием и магнием. "Магний расширит сосуды. Калий – это мочегонное действие, то есть он выведет излишки жидкости из организма", – пояснила Соломатина.
Однако стоит учитывать, что такой напиток не заменит гипотензивные препараты. Поэтому, если давление сильно повышено, лучше снизить его с помощью медикаментов, подчеркнула врач. "На одном смузи далеко не уедешь. Это такой вспомогательный элемент", – говорит специалист.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала гипертоникам пить вместо кофе цикорий. Такой напиток также поддерживает работоспособность организма, но при этом не повышает давление. Кроме того, цикорий улучшает работу желудочно-кишечного тракта за счет содержащегося в нем инулина.
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