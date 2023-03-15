Диетолог назвал лучшую альтернативу соли для пожилых

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Соль с содержанием калия и различные пряности являются лучшей заменой обычной соли. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт пояснил, что соль повышает артериальное давление, а это нежелательно для пожилых.

"Высокое артериальное давление скорее изнашивает сосуды, в частности сосуды сердца, мозга, делает более вероятными инсульт, инфаркт. На фоне гипертонии ускоряется развитие атеросклероза, он может стать более злокачественным. Связь очевидна: соль – гипертония – уменьшение продолжительности жизни и обострение хронических заболеваний", – отметил Гинзбург.

В качестве альтернативы эксперт посоветовал использовать больше пряностей. Они будут придавать вкус блюдам, но не навредят здоровью.



Михаил Гинзбург врач-диетолог Это может быть чеснок, лук, зелень, петрушка и так далее. Это такая вкусовая добавка. Причем, в отличие от соли, которая вредна, пряности как раз, наоборот, полезны, потому что они замедляют процессы старения.

Также можно использовать соль с уменьшенным содержанием натрия, добавил эксперт.

"Есть так называемые более полезные виды соли. Например, соль, где часть хлорида натрия заменена хлоридом калия. Эта соль по вкусу такая же, как обычная. Натрий – это довольно вредный для нас минерал в тех количествах, в которых мы его получаем. Калий – полезный, и его нам, наоборот, не хватает. Такая частичная замена тоже в общем-то идет нам на пользу", – указал диетолог.



Михаил Гинзбург врач-диетолог Третий момент – нужно есть больше продуктов, которые не надо солить. Например, фрукты. То есть обогащение диеты фруктами и ягодами тоже относительно снижает потребление соли.

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