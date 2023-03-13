11:35Общество
Диетолог рассказала о пользе укропа для пожилых людей
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Укроп помогает бороться со вздутием живота, а также оказывает послабляющее действие, что актуально для пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"У пожилых кишечник, как правило, движется уже не так хорошо. Кроме того, такие люди обычно ведут малоподвижный образ жизни, поэтому у них очень часто бывают запоры. Укроп оказывает послабляющее, очищающее действие", – добавила Соломатина.
Также укроп – это хороший источник клетчатки. "Клетчатка забирает на себя излишки жира, сахара, понижает уровень холестерина в крови", – объясняет эксперт.
Однако такая зелень будет полезна не всем. Специалист не рекомендует есть укроп при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и наличии камней в органах мочевыводящей системы.
Ранее была названа самая опасная зелень для возрастного организма. По мнению врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, речь идет о петрушке, поскольку в ней присутствует щавелевая кислота. Последняя способна образовывать соли, которые могут спровоцировать заболевания почек и мочевыделительной системы.
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