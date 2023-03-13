Диетолог рассказала о пользе укропа для пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Укроп помогает бороться со вздутием живота, а также оказывает послабляющее действие, что актуально для пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Укроп отличается от других подобных растений тем, что очень хорошо убирает вздутие. У пожилых часто бывает такое явление, потому что уже не в полную силу работает желудочно-кишечный тракт.

"У пожилых кишечник, как правило, движется уже не так хорошо. Кроме того, такие люди обычно ведут малоподвижный образ жизни, поэтому у них очень часто бывают запоры. Укроп оказывает послабляющее, очищающее действие", – добавила Соломатина.

Также укроп – это хороший источник клетчатки. "Клетчатка забирает на себя излишки жира, сахара, понижает уровень холестерина в крови", – объясняет эксперт.

Однако такая зелень будет полезна не всем. Специалист не рекомендует есть укроп при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и наличии камней в органах мочевыводящей системы.

Ранее была названа самая опасная зелень для возрастного организма. По мнению врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, речь идет о петрушке, поскольку в ней присутствует щавелевая кислота. Последняя способна образовывать соли, которые могут спровоцировать заболевания почек и мочевыделительной системы.



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