08:00Общество
Нутрициолог предупредила о последствиях употребления пророщенных семян
Фото: AP Photo/Gero Breloer
Неправильное употребление пророщенных семян грозит проблемами с пищеварением. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Елена Суханова.
По словам эксперта, добавлять проростки можно, например, в салаты или творог, а также смешивать их с рагу. Они богаты витаминами и минералами, что особенно важно зимой и весной, когда в рационе нет большинства сезонных овощей.
Однако злоупотреблять ими не стоит, начинать можно с одной-двух столовых ложек в день. Дальше увеличивать порцию с учетом того, как реагирует пищеварительная система. К примеру, при проблемах с кишечником после такой еды может быть вздутие, предупредила нутрициолог.
Покупать уже готовый продукт в магазине лучше не стоит. Он быстро повреждается плесенью, которую трудно увидеть на белых зачатках корешка. Поэтому заниматься проращиванием лучше самостоятельно, пояснила она. В целом для проращивания можно использовать обычные бобы и семена, которые покупают для еды.
Легче всего процесс идет у зеленой чечевицы, маш и гречки. Они отличаются приятным вкусом и быстро дают ростки, обратила внимание Суханова. При этом нут быстро плесневеет, а мелкие зерна трудно промывать и отслеживать их рост. В целом сложнее проращивать очень маленькие или большие семена, добавила специалист.
Чтобы получить продукт, утром нужно взять треть стакана зерен, промыть их, пересыпать в обычную банку и залить водой. Затем необходимо слегка прикрыть крышку и оставить при комнатной температуре, объяснила Суханова.
Вечером семена нужно пересыпать в сито, тщательно промыть их и банку, в которой они лежали. Потом залить водой и настоять еще ночь. Утром снова промыть и оставить в банке уже без воды, плотно накрыв крышкой. Емкость и семена продолжать промывать каждое утро и вечер, обратила внимание эксперт.
"Семена могут прорасти за пару суток. Как только ростки достигнут длины семи-восьми миллиметров, их можно использовать в пищу. Продукт надо промыть и убрать в холодильник. Там они могут храниться до четырех-пяти дней", – заключила специалист.
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