Нутрициолог предупредила о последствиях употребления пророщенных семян

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Неправильное употребление пророщенных семян грозит проблемами с пищеварением. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Елена Суханова.

По словам эксперта, добавлять проростки можно, например, в салаты или творог, а также смешивать их с рагу. Они богаты витаминами и минералами, что особенно важно зимой и весной, когда в рационе нет большинства сезонных овощей.

Однако злоупотреблять ими не стоит, начинать можно с одной-двух столовых ложек в день. Дальше увеличивать порцию с учетом того, как реагирует пищеварительная система. К примеру, при проблемах с кишечником после такой еды может быть вздутие, предупредила нутрициолог.

Покупать уже готовый продукт в магазине лучше не стоит. Он быстро повреждается плесенью, которую трудно увидеть на белых зачатках корешка. Поэтому заниматься проращиванием лучше самостоятельно, пояснила она. В целом для проращивания можно использовать обычные бобы и семена, которые покупают для еды.





Елена Суханова нутрициолог Есть специальные зерна, но это больше похоже на маркетинговую уловку. Стоят дороже, но не могут быть лучше тех, что используют для приготовления гарнира

Легче всего процесс идет у зеленой чечевицы, маш и гречки. Они отличаются приятным вкусом и быстро дают ростки, обратила внимание Суханова. При этом нут быстро плесневеет, а мелкие зерна трудно промывать и отслеживать их рост. В целом сложнее проращивать очень маленькие или большие семена, добавила специалист.

Чтобы получить продукт, утром нужно взять треть стакана зерен, промыть их, пересыпать в обычную банку и залить водой. Затем необходимо слегка прикрыть крышку и оставить при комнатной температуре, объяснила Суханова.

Вечером семена нужно пересыпать в сито, тщательно промыть их и банку, в которой они лежали. Потом залить водой и настоять еще ночь. Утром снова промыть и оставить в банке уже без воды, плотно накрыв крышкой. Емкость и семена продолжать промывать каждое утро и вечер, обратила внимание эксперт.

"Семена могут прорасти за пару суток. Как только ростки достигнут длины семи-восьми миллиметров, их можно использовать в пищу. Продукт надо промыть и убрать в холодильник. Там они могут храниться до четырех-пяти дней", – заключила специалист.

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