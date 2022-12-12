Врач объяснила, можно ли заменить йод в таблетках водорослями

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Прием водорослей или биодобавок из них вместо прописанного врачом йодида калия в таблетках может быть опасен. Об этом Москве 24 рассказала эндокринолог Марина Берковская.

Она объяснила, что йодид калия в таблетках позволяет точно рассчитать дозировку. Кроме того, попадая в организм, вещество ведет себя очень предсказуемо.

"Йодид калия обладает хорошей способностью усваиваться – около 95%. Можно быть уверенным, что из 200 мкг вещества, содержащегося в таблетке, до места действия дойдет как минимум 190 мкг", – отметила эксперт.





Марина Берковская эндокринолог Что касается водорослей, в них содержание йода широко варьируется в зависимости от вида. Также непонятно, сколько такого органического вещества усвоит организм – его может быть как очень мало, так и слишком много.

Например, есть данные, что всего лишь в 3,3 грамма сухой Laminaria digitata – одного из наиболее распространенных видов водорослей – содержится 4 017% допустимого суточного потребления йода. Как переизбыток вещества, так и его нехватка опасны для здоровья щитовидной железы, напомнила врач.

"В нашей йододефицитной популяции злоупотребление им часто приводит к йодиндуцированному тиреотоксикозу (болезнь щитовидной железы, связанная с переизбытком йода в организме. – Прим. ред.). В зоне риска люди среднего и пожилого возраста. Однако от последствий не застрахована и молодежь", – подчеркнула Берковская.

Водоросли – прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, целого ряда витаминов, минералов и антиоксидантов. Присутствие этого продукта в рационе можно только поприветствовать, однако не стоит есть его ежедневно и заменять прописанный врачом йодид калия, обратила внимание эксперт.

Также надо учитывать, что, помимо большого количества йода, водоросли могут содержать тяжелые металлы. Среди них – мышьяк, алюминий, кадмий, свинец, рубидий, кремний, стронций и олово, резюмировала специалист.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова предупредила, что даже небольшой дефицит йода способен привести к развитию йододефицитного зоба. Разрастаясь, он может смещать и сдавливать окружающие органы. Человек при этом часто чувствует серьезный дискомфорт при дыхании и глотании.

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