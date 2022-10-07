Врач рассказал, о каких болезнях говорит сильная усталость

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Заболевания щитовидной железы могут провоцировать сильную усталость. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов.

"В ряде случаев функция щитовидной железы нарушается и выработка гормонов щитовидки уменьшается. Это состояние называется гипотиреоз. При этом состоянии очень часто наблюдается сильная усталость, слабость, вялость, утомляемость, повышение массы тела, иногда может наблюдаться выраженный отечный синдром", – пояснил эксперт.

По его словам, проверить состояние щитовидной железы можно, сдав кровь на ряд гормонов. Например, тиреотропный гормон (ТТГ), Т3 и Т4. При выявлении отклонений в анализах имеет смысл провести УЗИ щитовидки, посоветовал врач.





Иван Ликов врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента Еще одной причиной могут быть различные хронические вирусные инфекции. В частности, герпесвирусные инфекции. Особенно среди всех герпесвирусов очень часто синдром хронической усталости вызывает вирус Эпштейна-Барр.

"При первом контакте с человеком он вызывает такое заболевание, как инфекционный мононуклеоз. Если после этого заболевания вирус полностью не ушел из организма и остался в нем в спящем состоянии, то впоследствии он может вызвать синдром хронической усталости", – отметил специалист в интервью программе "Доктор 24".

Усталость также может быть симптомом анемии, обращает внимание терапевт. "Анемия может быть следствием дефицита железа, витамина B12. Это часто бывает у людей, которые придерживаются различных диет, в частности вегетарианской", – пояснил эксперт.

По его словам, усталость также может быть связана с депрессией.





Иван Ликов врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента Под воздействием стрессов, избыточного количества информации и переживаний, активной трудовой деятельности может наступить депрессия. Это состояние, при котором в мозгу нарушается выработка нейромедиаторов – серотонина, норадреналина и других.

При появлении усталости врач рекомендует сперва попытаться справиться с ней самостоятельно. Например, уйти в отпуск, переключиться на другой вид деятельности, а также попытаться наладить режим сна и отдыха, питание. Если это не помогает, следует обращаться к специалистам, заключил он.

Ранее россиян предупредили о повышении аппетита на фоне регулярной усталости. Об этом рассказал президент общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. Он пояснил, что из-за недостатка сил человек отдает предпочтение быстрым углеводам. В результате возрастает риск набора лишних килограммов.



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