Хирург предупредил россиян об опасном последствии хронического утомления

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Регулярная усталость может стать причиной повышенного аппетита, что приведет к набору лишнего веса, считает президент общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. Помимо прочего, утверждает специалист, хроническая измотанность способствует развитию и других заболеваний.

"При постоянном недостатке сил люди предпочитают питаться быстрыми углеводами: шоколадные батончики, сэндвичи, напитки, содержащие большое количество сахара. Такой рацион лишь кратковременно увеличивает количество сил, но при этом повышает вероятность развития лишнего веса, что в свою очередь может привести к последующим проблемам в виде ожирения", – пояснил Хуциев.

Хроническая усталость может привести и к регулярному потреблению алкоголя, из-за которого человек начинает есть еще больше, сообщает Pravda.Ru. Измотанность, по словам Хуциева, замедляет метаболизм всего организма.

"Ожирение приводит к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний – сахарному диабету второго типа, проблемам с сердцем, репродуктивным здоровьем и с многими другими системами организма", – заключил специалист.

Хуциев порекомендовал жителям не игнорировать сигналы своего тела, соблюдать качественный режим питания, придерживаться здорового образа жизни и заниматься активной деятельностью.

Ранее диетолог рассказала, что людям с атеросклерозом нужно включать в свой рацион достаточное количество полноценного белка, а также как можно больше овощей. По мнению специалиста, благодаря режиму питания можно контролировать течение заболевания.