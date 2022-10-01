Диетолог назвала лучшие продукты для женщин старше 45 лет

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Женщинам старше 45 лет для поддержания здоровья нужно употреблять белки, жиры, сложные углеводы, а также продукты с содержанием кальция, витаминов A, E и фитоэстрогенов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Когда меняется гормональный фон, снижается уровень эстрогенов. Безусловно, есть инструменты, которые поддерживают гормональный фон женщины. Одни из них – это продукты с фитоэстрогенами", – говорит эксперт.

По словам диетолога, фитоэстрогены содержатся в большинстве привычных для нас продуктах: это корнеплоды, все виды капустных, бобовые, чечевица, горох и фасоль. Их можно употреблять, если у женщины нет проблем с щитовидной железой, добавила Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Белки, жиры и сложные углеводы нужны для поддержания гормонального фона. Это помогает женскому здоровью, работоспособности мозга и всех систем организма, поддерживает цикличность и позволяет быть здоровой и красивой.

Белки легко получить из рыбы, мяса птицы и яиц. Два раза в неделю можно употреблять и красное мясо, уточнила эксперт. Жиры содержатся в рыбе северных морей с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, в разнообразных нерафинированных растительных маслах. Кроме того, в составе этих продуктов присутствуют витамины A и E, которые помогают поддержать здоровье волос и ногтей, добавила эксперт.

"Сложные углеводы, среди которых овощи и салатная зелень, являются лучшим лакомством для микробиома кишечника. Это наш иммунитет и наша красота. Еще в них есть антиоксиданты – это профилактика активности свободных радикалов. Безусловно, внешняя красота формируется как следствие красоты внутренней", – подчеркнула диетолог.

К сложным углеводам относятся и зерновые каши: льняная, овсяная, гречневая и киноа. В них также содержится лизин, необходимый для прочности костей и суставов, указала специалист.

"Когда меняется гормональный фон, к сожалению, кальций вымывается из состава костной ткани. Поэтому, безусловно, кальций нам тоже нужен", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Неправильно думать, что источником кальция являются молоко и кисломолочные продукты. Они, наоборот, приведут вас к остеопорозу. Поэтому надо есть побольше всех видов капусты, салатной зелени и всех видов зерновых и бобовых.

Ранее ученые пришли к выводу о связи между регулярными тренировками и снижением риска развития рака груди у женщин. Речь идет о занятиях спортом три раза в неделю. По данным специалистов, при таком подходе риски развития рака груди снижаются примерно на 38%.



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