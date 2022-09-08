Гинеколог рассказала, какие продукты влияют на выработку эстрогенов у женщины

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Гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина рассказала, как гормоны влияют на женскую жизнь, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, один из самых важных гормонов – эстроген, он наиболее значим в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма.

Специалист отметила, что фитоэстрогены содержатся во многих продуктах, поэтому уровень гормона можно регулировать с помощью питания.

"Если быть точной, то эстроген – это не один гормон, а целая группа эстрогеновых стероидов. Их называют эстрогенами. Эта группа активно вырабатывается с начала полового созревания. Гормоны обеспечивают рост грудных желез, женский тип телосложения и жировых отложений, здоровье волос, кожи и ногтей, высокий женский голос, эластичность связочного аппарата, мышц, что также необходимо для способности выносить и родить здорового ребенка", – объяснила она.

Каплина отметила, что эстрогены влияют на успешное зачатие – контролируют развитие тканей в матке, необходимых для успешной имплантации плодного яйца, обеспечивают нужный гормональный фон для развития беременности, регулируют менструальный цикл, овуляцию, развитие яичников.

По словам врача, нормальный уровень эстрогенов помогает выносить малыша, регулирует родовую деятельность, а затем и лактацию в период кормления ребенка грудью. С возрастом в менопаузе уровень эстрогенов уменьшается, что отражается на состоянии здоровья и внешнем виде женщины.

В частности, при его снижении кожа становится сухой и морщинистой, заметны перепады настроения и самочувствия, появляется раздражительность и ворчливость, пропадает сексуальное желание.

Каплина рассказала, что гормоны-эстрогены вырабатываются организмом, однако питание и отдельные продукты в рационе могут воздействовать на уровень их концентрации. Например, много фитоэстрогенов содержат семена льна, кунжутное семя, нут, чечевица, соя, арахис, фасоль, горох, рожь, пшеница, ячмень.

Особенно много растительных гормонов в пророщенных семенах, а также ячменном пиве, во всех видах капусты, в черносливе, кураге, орехах, абрикосах, груше, яблоках, винограде, цитрусовых.

Также отмечается, что лук и чеснок содержат много биологически активных компонентов, в том числе и фитоэстрогенов, поэтому эти продукты рекомендуется чаще включать в свое меню. Также рекомендуется употреблять молочные продукты, особенно кисломолочный ряд, красное мясо, субпродукты, мясо птицы и рыбу, также кофе. Он тоже содержит натуральные эстрогены и запускает процесс эндогенной выработки этой важной группы гормонов.

Специалист добавила, что нельзя составлять свой рацион только из перечисленных продуктов. Будет достаточно, если из этого списка в ежедневном меню будет появляться 2–3 продукта. Врач напомнила, что каждый, даже полезный продукт имеет противопоказания, поэтому им обязательно нужно вносить изменения в свою диету только после консультации с лечащим врачом.

Каплина рассказала и про избыток эстрогенов в организме. Их патологическое повышение называют гиперэстрогенией.

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