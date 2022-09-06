Врач рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ком в горле

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Ком в горле может быть симптомом аутоиммунного тиреодита, узлового зоба, а также сахарного диабета и заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщает "Вечерняя Москва".

"Ком в горле – частая жалоба на приеме у врача-эндокринолога. Это может быть при йододефицитном (эндемическом) зобе, аутоиммунном тиреоидите, узловом зобе и прочем. Для того чтобы исключить заболевания щитовидной железы, требуется проведение УЗИ щитовидной железы и анализов крови на гормоны щитовидной железы", – отметила врач-эндокринолог тверской клиники "РЖД-Медицина" Анна Куликова.

Если речь идет о патологиях желудочно-кишечного тракта, ком в горле может сопровождаться отрыжкой, изжогой и болями в животе. Кроме того, данное ощущение может возникать при увеличении лимфоузлов шеи и неврологических болях, а также при психоневрологических расстройствах.

По словам специалиста, при возникновении ощущения кома в горле следует обратиться к врачу-терапевту.

Ранее ученые выяснили, что заболевания щитовидки повышают риск развития деменции.

Когда гормонов вырабатывается недостаточно, возникает такое состояние, как гипотиреоз – сниженная активность щитовидной железы, обратили внимание специалисты.

