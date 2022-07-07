Ученые выяснили, что заболевания щитовидки повышают риск развития деменции

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Нарушения в работе щитовидной железы могут увеличивать риск развития деменции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на научные исследования, опубликованные в журнале Neurology.

Когда гормонов вырабатывается недостаточно, возникает такое состояние, как гипотиреоз – сниженная активность щитовидной железы, обратили внимание специалисты.

"В некоторых случаях заболевания щитовидной железы были связаны с симптомами деменции, которые могут быть обратимыми при лечении", – отметил автор работы Чиен-Сян Вен.

Ученые решили сравнить медицинские записи людей с деменцией и тех, у кого ее не было. Выяснилось, что у 68 человек с деменцией был гипотиреоз. В то же время его диагностировали только у 34 пациентов без нее. Эксперты пришли к выводу, что различные заболевания щитовидки действительно способны повысить риск развития деменции.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института жирных кислот в США выявили связь между уровнем жирных кислот в организме и риском развития болезни Альцгеймера. Эксперты выяснили, что у людей с высоким уровнем жирных кислот в организме риск развития болезни Альцгеймера снижен в 1,5 раза.

Участие в исследовании приняли почти 1,5 тысячи человек старше 65 лет. Ученые проанализировали связь уровня докозагексаеновой кислоты в эритроцитах и вероятности развития этого заболевания.

В результате ученые пришли к выводу, что у пациентов с наиболее высокой концентрацией ДГК риски были на 49% ниже, чем у участников с самой низкой концентрацией этой кислоты.

