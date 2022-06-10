Нутрициологи нашли способ снизить риск развития болезни Альцгеймера в 1,5 раза

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Специалисты Научно-исследовательского института жирных кислот в США выявили связь между уровнем жирных кислот в организме и риском развития болезни Альцгеймера.

Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Nutrients. Так, эксперты выяснили, что у людей с высоким уровнем жирных кислот в организме риск развития болезни Альцгеймера снижен в 1,5 раза.

Участие в исследовании приняли почти 1,5 тысячи человек от 65 лет и старше. Ученые проанализировали связь уровня докозагексаеновой кислоты в эритроцитах и вероятности развития болезни Альцгеймера.

В результате ученые пришли к выводу, что у пациентов с наиболее высокой концентрацией ДГК риски были на 49% ниже, чем у участников с самой низкой концентрацией этой кислоты.

Отмечается, что данные результаты подтверждают более ранние исследования, проведенные на родственниках нынешних испытуемых. По расчетам специалистов, даже при генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера поддержание высокого уровня докозагексаеновой кислоты позволит отсрочить наступление недуга примерно на 5 лет.

Ранее врач-невролог Руслан Исаев рассказал, что хроническая бессонница в 1,5 раза увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Также, по словам эксперта, нарушения сна могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, психоза и депрессии.

