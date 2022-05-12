Неврологи выяснили, что черника защищает от деменции

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Группа ученых из Университета Цинциннати в США установила, что регулярное употребление черники снижает риск развития деменции. Об этом сообщается в журнале Nutrients.

Неврологи и нутрициологи провели эксперимент с участием 33 пациентов в возрасте от 50 до 65 лет, причем у них был избыточный вес, преддиабетное состояние и умеренное нарушение памяти, что является факторами риска для развития деменции.

В рамках исследования пациенты на 12 недель отказались от ягод и фруктов. Вместо них часть участников эксперимента получала порошок, эквивалентный половине чашки черники, другая часть – плацебо. Тесты показали улучшения когнитивных функций у первой группы испытуемых.

По данным ученых, зафиксировано уменьшение вмешательства посторонней информации в процесс обучения и запоминания.

В чернике в большом количестве содержатся антоцианы. Эти антиоксиданты помогают снизить уровень воспаления, улучшить метаболизм и повысить выработку энергии в клетках.

Исследователи из Ирландского национального университета в Голуэе в мае представили сообщение о биомаркере, который может предсказывать деменцию за 7 лет до ее появления. Данная информация поможет в диагностике заболевания при внедрении в клиническую практику.

