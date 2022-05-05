Ученые нашли биомаркер, способный предсказывать деменцию за 7 лет до ее появления

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Исследователи из Ирландского национального университета в Голуэе нашли биомаркер, который может предсказывать деменцию за 7 лет до ее появления. Выводы опубликованы в Journal of Alzheimer.

В ходе исследования эксперты проанализировали образцы крови 54 человек в период с 2011 по 2014 год, средний возраст пациентов составил порядка 64,4 года.

В течение 7 лет участникам исследования проводили сканирование мозга. У некоторых были обнаружены симптомы болезни Альцгеймера. Помимо этого, у них увеличивался белок P-tau181 в крови, который при повышении концентрации связан с развитием данной болезни.

По данным прошлых научных работ, изменения в его уровне можно наблюдать еще за 3–4 года до появления первых симптомов нейродегенеративного расстройства, однако теперь исследователи научились делать это раньше.

Специалисты выразили мнение, что благодаря полученным сведениям будет возможно выявлять деменцию на более ранних этапах при внедрении их в клиническую практику и скрининговые исследования.

Ранее исследователи обнаружили извилину, влияющую на развитие деменции. Отмечалось, что формирующиеся на этапе развития плода извилины могут оказать влияние на возраст развития данного заболевания.

