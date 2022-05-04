Исследователи обнаружили извилину, влияющую на развитие деменции

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Формирующиеся на этапе развития плода извилины могут оказать влияние на возраст развития деменции, сообщает "Газета.ру".

"Конкретная область, которую мы изучали, называется поясной извилиной, она расположена в лобной доле мозга. У участников исследования, имевших дополнительную складку в этой области в правом полушарии головного мозга, симптомы лобно-височной деменции развились в среднем на 3 года позже, чем у людей без этой складки", – отметили неврологи из Лундского университета в Швеции.

В ходе исследования были проанализированы результаты МРТ мозга 307 добровольцев в возрасте от 27 до 87 лет, из них 105 человек страдали лобно-височной деменцией, 92 – болезнью Альцгеймера. Выяснилось, что формирующиеся еще в утробе извилины влияют на возраст, в котором появляются симптомы лобно-височной деменции, при этом связи с болезнью Альцгеймера не было установлено.

Исследователи считают, что данные будут полезны при оценке рисков развития деменции и ее ранней диагностике.

Ранее врач-невролог АО "Медицина" Галина Чудинская опровергла влияние мобильных телефонов на развитие болезни Альцгеймера.

Специалист рассказала, что эксперимент на молодых крысах с воздействием электромагнитного излучения показал случаи гибели клеток головного мозга. Однако с людьми ситуация иная, отметила Чудинская.