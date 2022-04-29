Вирусолог рассказал, стоит ли опасаться вспышки кори по всему миру

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Повышение заболеваемости корью в мире не приведет к масштабной вспышке инфекции, сравнимой по размерам с пандемией COVID-19, заявил глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко, слова которого приводит News.ru.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, за последний год количество выявляемых случаев кори увеличилось на 80%. Аналитики ВОЗ отмечают, что снятие коронавирусных ограничений и снижение уровня вакцинации создает идеальные условия для вспышки кори.
Однако Бутенко уверен, что в наблюдаемом всплеске заболеваемости корью нет ничего страшного, поскольку произошедшие в последние 4–5 лет вспышки на Украине и в таких крупных российских городах, как Астрахань и Краснодар, быстро купировались.
"Кроме того, существует хорошая вакцина против кори. Когда нарушается график и курс вакцинации, тогда можно ожидать последствия в виде значительных вспышек. В целом есть способ профилактики, поэтому когда такая ситуация наступает, то органы здравоохранения приступают к более активным действиям", – пояснил профессор.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить готовность больниц на случай выявления холеры. Регионы должны принять дополнительные меры по повышению готовности медработников к оперативному обследованию пациентов с подозрением на нее. Кроме того, необходимо усилить контроль за лабораторным исследованием сточных вод и отработать межведомственное взаимодействие на случай вспышки заболевания.
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