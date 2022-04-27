Гепатит неизвестной природы зафиксирован в 12 странах Евросоюза

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Случаи гепатита неизвестной природы зафиксированы в 12 странах Европейского союза, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию, я думаю, на 25 апреля, у нас есть подтвержденных около 40 случаев в 12 странах-членах, это неизвестной природы", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Кириакидес, все случаи заболевания касаются детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

Одно из первых сообщений о нескольких случаях заболевания острым гепатитом пришло 14 апреля из Испании. В больницу Мадрида были доставлены пациенты в возрасте от 2 до 7 лет. Одному из заболевших детей потребовалась пересадка печени.

Позднее случаи острого гепатита выявили у детей в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и американском штате Алабама. В настоящее время Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний и ВОЗ следят за расследованием причин вспышки заболевания.