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Врач оценил вероятность масштабной вспышки гепатита неизвестной природы

Гепатит неизвестной природы: возможна ли масштабная вспышка по всему миру
обществодетимедицина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира. Как минимум один из них закончился летальным исходом. Приблизительно 10% заболевших потребовалась трансплантация печени. В России неизвестное заболевание не выявили. Выясняем, возможно ли его масштабное распространение по всему миру.

Острый, неизвестный, детский

Фото: depositphoto/serezniy

5 апреля британские врачи зарегистрировали рост случаев острого гепатита неизвестного происхождения среди детей из Шотландии в возрасте до 10 лет. Данные об этом опубликованы на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Спустя неделю диагноз фиксировали уже на территории всей Великобритании, в основном среди детей от 2 до 5 лет. Вскоре случаи гепатита неизвестной природы выявили и в других странах.

По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки.
из заявления ВОЗ

Большинство заболевших зарегистрировали в Великобритании – 114 случаев, в Испании – 13, в Израиле – 12, в США – девять, в Дании – шесть. Также заражения зафиксировали в Ирландии, Италии, Нидерландах, Франции, Норвегии, Бельгии и Румынии.

По данным ВОЗ, диагноз поставили пациентам в возрасте от одного месяца до 16 лет. Около 10% заболевших потребовалась трансплантация печени. ВОЗ сообщает по меньшей мере об одном смертельном исходе. Отмечается, что зафиксированные случаи не были вызваны известными человечеству вирусами гепатита типа А, В, С, D и Е. При этом у 20 заболевших выявили коронавирус.

Заболевание протекает по типу острого гепатита с повышением уровня печеночных ферментов. В ВОЗ отмечают, что у многих пациентов проявились желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, рвоту и диарею.

На фоне распространения неизвестной болезни Роспотребнадзор сообщил, что в России по состоянию на 24 апреля подобных случаев не было зарегистрировано.

"Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено", – указали в ведомстве.

В связи с этим риск завоза неизвестной болезни в РФ крайне низкий, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Масштабная вспышка?

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев гепатита неизвестного происхождения

Врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко рассказал Москве 24, что, вероятнее всего, острый гепатит у детей вызвал неизвестный вирус.

Острый гепатит, скорее всего, имеет инфекционное происхождение, поскольку распространился уже по 12 странам за определенный промежуток времени. Также косвенно на инфекционное происхождение указывает тот факт, что болеют именно дети. У взрослых более сильный приобретенный иммунитет, чем у детей, потому что их организм встречался за свою жизнь со многими вирусами.
Петр Ткаченко
врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог

Специалист допустил, что вирус вполне мог передаться человеку от животного. "Когда нарушается видовой барьер и вирус начинает заражать другой вид, организм нового хозяина остро реагирует, что может приводить к тяжелым последствиям", – сказал Ткаченко.

Вместе с тем гепатолог усомнился, что к заболеванию мог привести какой-либо новый штамм коронавируса, учитывая, что SARS-CoV-2 выявили у небольшой части заболевших детей.

С ковидом было понятно, что он распространяется от человека к человеку, ситуация в этом плане была более угрожающая, приходилось всех изолировать. Здесь мы точно пока ничего не знаем. Если выяснится, что вирус не распространяется от человека к человеку, то опасность (массовой вспышки. – Прим. ред.) намного меньше.
Петр Ткаченко
врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог

Также эксперт напомнил, что от гепатита существуют прививки, однако они заточены под конкретный вирус. Поэтому маловероятно, что эти препараты будут защищать от нового инфекционного агента.

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Носатов Иван

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