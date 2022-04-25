Врач оценил вероятность масштабной вспышки гепатита неизвестной природы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира. Как минимум один из них закончился летальным исходом. Приблизительно 10% заболевших потребовалась трансплантация печени. В России неизвестное заболевание не выявили. Выясняем, возможно ли его масштабное распространение по всему миру.



Острый, неизвестный, детский

5 апреля британские врачи зарегистрировали рост случаев острого гепатита неизвестного происхождения среди детей из Шотландии в возрасте до 10 лет. Данные об этом опубликованы на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Спустя неделю диагноз фиксировали уже на территории всей Великобритании, в основном среди детей от 2 до 5 лет. Вскоре случаи гепатита неизвестной природы выявили и в других странах.





из заявления ВОЗ По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки.

Большинство заболевших зарегистрировали в Великобритании – 114 случаев, в Испании – 13, в Израиле – 12, в США – девять, в Дании – шесть. Также заражения зафиксировали в Ирландии, Италии, Нидерландах, Франции, Норвегии, Бельгии и Румынии.

По данным ВОЗ, диагноз поставили пациентам в возрасте от одного месяца до 16 лет. Около 10% заболевших потребовалась трансплантация печени. ВОЗ сообщает по меньшей мере об одном смертельном исходе. Отмечается, что зафиксированные случаи не были вызваны известными человечеству вирусами гепатита типа А, В, С, D и Е. При этом у 20 заболевших выявили коронавирус.

Заболевание протекает по типу острого гепатита с повышением уровня печеночных ферментов. В ВОЗ отмечают, что у многих пациентов проявились желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, рвоту и диарею.

На фоне распространения неизвестной болезни Роспотребнадзор сообщил, что в России по состоянию на 24 апреля подобных случаев не было зарегистрировано.

"Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено", – указали в ведомстве.

В связи с этим риск завоза неизвестной болезни в РФ крайне низкий, подчеркнули в Роспотребнадзоре.



Масштабная вспышка?

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ случаев гепатита неизвестного происхождения

Врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко рассказал Москве 24, что, вероятнее всего, острый гепатит у детей вызвал неизвестный вирус.





Петр Ткаченко врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог Острый гепатит, скорее всего, имеет инфекционное происхождение, поскольку распространился уже по 12 странам за определенный промежуток времени. Также косвенно на инфекционное происхождение указывает тот факт, что болеют именно дети. У взрослых более сильный приобретенный иммунитет, чем у детей, потому что их организм встречался за свою жизнь со многими вирусами.

Специалист допустил, что вирус вполне мог передаться человеку от животного. "Когда нарушается видовой барьер и вирус начинает заражать другой вид, организм нового хозяина остро реагирует, что может приводить к тяжелым последствиям", – сказал Ткаченко.

Вместе с тем гепатолог усомнился, что к заболеванию мог привести какой-либо новый штамм коронавируса, учитывая, что SARS-CoV-2 выявили у небольшой части заболевших детей.





Петр Ткаченко врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог С ковидом было понятно, что он распространяется от человека к человеку, ситуация в этом плане была более угрожающая, приходилось всех изолировать. Здесь мы точно пока ничего не знаем. Если выяснится, что вирус не распространяется от человека к человеку, то опасность (массовой вспышки. – Прим. ред.) намного меньше.

Также эксперт напомнил, что от гепатита существуют прививки, однако они заточены под конкретный вирус. Поэтому маловероятно, что эти препараты будут защищать от нового инфекционного агента.

