Гепатит неизвестного происхождения выявили у детей в Испании

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Фото: depositphotos/zimytws
Министерство здравоохранения Испании призвало провести поиск возможных случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей. Об этом сообщает портал Infosalus.
В одну из больниц Мадрида были доставлены пациенты в возрасте от 2 до 7 лет. Их госпитализировали из столицы, Арагона и Кастилия-ла-Манчи. Данные случаи расследуются на уровне Минздрава.
Уточняется, что одному из заболевших детей потребовалась пересадка печени. Другие подробности не приводятся.
Руководитель российского Референс-центра по мониторингу за вирусным гепатитом, доктор медицинских наук Владимир Чуланов ранее рассказал, какие группы населения болеют гепатитом чаще. Он отметил, что большее число случаев наблюдается среди мужчин.
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