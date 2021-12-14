Инфекционист заявил о безопасности совмещения разных вакцин от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комбинировать вакцины от коронавируса разных производителей безопасно, считает врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Как уточнил специалист, во всех вакцинах в роли антигена выступает один и тот же белок – S-белок.
"Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же – защита организма от вируса", – пояснил Поздняков.
После введения препарата в организме человека вырабатывается иммунный ответ, характеризующийся синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса, сообщил эксперт.
"Разные вакцины моделируют один и тот же процесс. Поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна", – подчеркнул врач.
Он также допустил, что вакцинация различными препаратами имеет клиническую пользу. По словам Позднякова, чем разнообразнее антиген, тем крепче иммунная система.
"Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка", – отметил врач.
Специалист добавил, что смешивание вакцин широко применяется в случаях с другими заболеваниями, в частности, при гепатите В, клещевом энцефалите и гриппе.
"Сначала человек прививается от клещевого энцефалита одной вакциной, а через 3 года, когда наступает срок ревакцинации, ее уже может не быть в наличии. В таком случае человек прививается другой вакциной и все равно получает нужную защиту. С гриппом такая же ситуация", – рассказал эксперт.
Специалист посоветовал проходить ревакцинацию от коронавируса один раз в шесть месяцев. Он объяснил это возникновением все новых мутаций вируса.
"Схему вакцинации оптимизируют, когда будет известен протективный уровень антител, уровень нейтрализующих антител, как они снижаются", – сказал Поздняков.
Он добавил, что для победы над пандемией необходимо вакцинировать более 90% населения.
Ранее специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы провели исследование и выяснили, что двух доз вакцины Pfizer недостаточно для защиты от штамма "Омикрон". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра.
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