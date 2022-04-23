Ученый спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в РФ во второй половине мая

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Подъем заболеваемости коронавирусом в России может произойти во второй половине мая. Об этом заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

"Судя по тому, как новая волна коронавируса распространяется в других странах, можно предположить, что подъем заболеваемости в России придется на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты", – приводит слова ученого ТАСС.

Как отметил эксперт, в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии зафиксированы новые вариации "Омикрон"-штамма – BA.4 и BA.5.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали маловероятным полное исчезновение коронавируса. По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, вирус останется навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру.