В Роспотребнадзоре назвали маловероятным полное исчезновение коронавируса

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов считает маловероятным сценарий полного исчезновения COVID-19.

"Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю.