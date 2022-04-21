Роспотребнадзор сообщил, что штамм "Дельта" в РФ практически исчез

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Заражений штаммом коронавируса "Дельта" в РФ практически не наблюдается, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Единичные случаи заражения "Дельтой" мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого "Дельта" уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus", – приводит РИА Новости его слова.

Хафизов добавил, что после появления иммунитета к определенному штамму у большинства людей, условия для него меняются и он уступает место другим вариантам вируса.

При этом эксперт не исключил возвращение "Дельты", если где-либо сохранился ее резервуар, иммунитет населения к данному варианту коронавируса будет утрачен.

Ранее сообщалось, что доля "Омикрон"-штамма в РФ выросла до 97,5% среди всех случаев COVID-19.

За отчетную 15 неделю среди 1 580 случаев на "Омикрон" пришлось 1 541. При этом на "Дельту" пришлось 7, таким образом, ее доля снизилась до 0,5%.