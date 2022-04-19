Доля "Омикрон"-штамма в РФ выросла до 97,5% среди всех случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доля "Омикрон"-штамма в России среди всех случаев коронавируса выросла до 97,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За отчетную 15 неделю среди 1 580 случаев на "Омикрон" пришлось 1 541. При этом на "Дельту" пришлось 7, таким образом, ее доля снизилась до 0,5%.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение "Омикрон"-штамма ведет к обновлению коллективного иммунитета в РФ. Он отметил, что в большинстве случаев переносится бессимптомно, а коллективный иммунитет сформировался при первых вариантах коронавируса.

Иммунолог отметил, что особенностью распространения "Омикрон"-штамма также стало снижение числа госпитализаций. При этом врач предупредил, что лицам из группы риска все равно следует проявлять осторожность, поскольку у них высока вероятность попасть в больницу.

