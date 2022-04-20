В Роспотребнадзоре спрогнозировали дальнейшие мутации коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мутации коронавируса не закончатся никогда, поскольку являются естественным процессом эволюции. Об этом ТАСС заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Мутации коронавируса не закончатся ни на "Омикроне", ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов", – убежден эксперт.
Ранее в официальном заявлении Роспотребнадзора сообщалось, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. В ведомстве отметили, что по итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц.
Между тем директор клиники инфекционных заболеваний больницы Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти заявил, что полного отсутствия новых заражений коронавирусом не удастся достичь никогда. Также эксперт советовал не путать простуду и коронавирус, напомнив, что в первом случае можно не опасаться серьезных проблем для организма.
Говорить о завершении пандемии пока преждевременно – Роспотребнадзор
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