Эксперт считает, что больше не удастся достичь полного отсутствия новых заражений COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Полного отсутствия новых заражений коронавирусом не удастся достичь никогда. Такое мнение высказал директор клиники инфекционных заболеваний больницы Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти в эфире радио Radio1.

Он пояснил, что даже в будущем будет невозможно достичь того, чтобы не было положительных тестов на COVID-19.

При этом эксперт советовал не путать простуду и коронавирус.

"Когда у тебя простуда, достаточно посидеть дома три дня", – сказал Бассетти.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. По итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц.

