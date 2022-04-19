Ветеринар оценил вероятность заражения домашних животных COVID-19

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Президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский оценил возможность заражения питомцев COVID-19 от своих хозяев. Об этом сообщает "Радио 1".

"Никогда подобные заявления официально не подтверждались. Часто это хайп и привлечение к себе внимания. Потому что не проводятся большие исследования. У нас коронавирус у собак уже давно, 25 лет уже. У нас существует прекрасная российская вакцина, в которую входит также и парвовирус, и коронавирус", – пояснил эксперт.

По словам специалиста, среди собак обычно заражаются лишь щенки. При этом они переносят вирус достаточно тяжело, а процент летальных исходов равен 90. Взрослые же питомцы почти не подвержены инфицированию.

"Человек может передавать вирус на руках, на одежде. Так же как и сам человек может заразиться, потому что где-то схватился за дверную ручку или же подхватил вирус воздушно-капельным путем. Но абсолютного официального подтверждения ни одному такому случаю нет. Есть болезни, которые передаются человеку, такие как, например, бешенство. Оно очень опасно для человека, вот почему не должно быть бездомных животных", – пояснил Уражевский.

Ветеринар также посоветовал хозяевам домашних животных чаще водить их к специалисту и вовремя делать прививки. А тем, кто хочет завести питомца, эксперт порекомендовал забирать или покупать его в проверенных питомниках и у ответственных заводчиков.

Ранее испанские ветеринары обнаружили, что "Омикрон"-штамм коронавируса может заражать домашних кошек и собак. Ученые считают, что появление большого количества мутаций в геноме "Омикрона" ухудшило способность вируса проникать в клетки питомцев. Однако исследователи отметили, что штамм не утратил возможности передаваться от человека к животным.