Российские ученые разработали новый метод диагностики вирусов

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Специалисты из российского Университета ИТМО и Университета Центральной Флориды разработали альтернативу сложному ПЦР-тестированию, основанную на применении ДНК-машины. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что новый метод не требует особого оборудования и лабораторных условий, а определение патогенов в виде вирусов и болезнетворных бактерий происходит при комнатной температуре. Причем точность такого исследования не уступает ПЦР-методике.

Разработка ученых основана на применении так называемых ДНК-машин – искусственно созданных биологических молекул, способных выполнять определенные задачи, в том числе по выявлению отдельных нуклеиновых кислот микроорганизмов.

"При наличии в образце искомого патогена машина соединится с аналитом (внесенным веществом. – Прим. ред.) и образует особый трехмерный фрагмент – G-квадруплекс. Свойства этой структуры открывают простор для создания простой и наглядной тест-системы: при добавлении специальных реагентов мы получим цветовой сигнал", – объяснила сотрудница Университета ИТМО Дарья Горбенко.

Пока что процесс тестирования занимает порядка трех часов, однако это время, утверждают ученые, можно сократить. В будущем они планируют создать на основе предложенной ими методики компактное устройство для диагностики различных патогенов вне лабораторий.

Ранее специалисты ЦНИИЭ Роспотребнадзора разработали технологию определения штаммов коронавируса с использованием компонентов, которые производятся только в России. За основу был взят импортный набор реагентов ARTIC, который был модифицирован с учетом новых генетических вариантов вируса.

