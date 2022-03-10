Ученые МГУ разработали вакцину от сибирской язвы

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Ученые МГУ имени Ломоносова разработали и успешно протестировали на животных вакцину от сибирской язвы. Об этом со ссылкой на завкафедрой вирусологии биологического факультета вуза Ольгу Карпову сообщает "Газета.ру".

По словам Карповой, в настоящий момент существуют только аттенуированные вакцины от сибирской язвы, содержащие ослабленный патоген.

"По протоколу лечения параллельно с введением вакцины должна применяться терапия антибиотиками. Но антибиотики практически нивелируют действие вакцины, что является большой проблемой. Мы создали кандидатную вакцину, которая может работать параллельно с антибиотиками, оставаясь эффективной", – пояснила завкафедрой.

По ее оценкам, достичь подобного результата получилось при помощи двух подходов для стабилизации белка РА, вызывающего устойчивый и сильный иммунитет. Данный белок нестабилен, а при его распаде эффективность вакцины существенно снижается.

"Мы предложили совмещение двух подходов для стабилизации белка РА. Сначала мы методом направленного мутагенеза изменили некоторые нуклеотидные последовательности в гене этого белка", – рассказала Карпова.

Она отметила, что после этого белок стабилизировали при помощи сферических частиц вируса табачной мозаики – палочковидного РНК-содержащего вирус растений.

"На основе этих же частиц мы делаем и вакцину от COVID-19. Эти два подхода прекрасно стабилизируют белок РА, что позволяет нам предложить эффективную кандидатную вакцину от сибирской язвы", – добавила завкафедрой.

Испытания препарата проводились на морских свинках. Ученые заражали их сибирской язвой, а после применяли вакцину. В результате опытов выжили все привитые животные.

Уточняется, что разработка новой вакцины велась на деньги гранта Российского научного фонда. В настоящий момент сотрудники МГУ ищут финансирование для проведения доклинических испытаний.

Ранее представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.