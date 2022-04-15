Российские ученые нашли средство для эффективного уничтожения раковых клеток

Фото: depositphotos/kasto

Ученые Курчатовского института в ходе исследований определили наиболее подходящие вещества для адресного уничтожения злокачественных клеток при раке молочной железы, сообщает газета "Известия".

Специалисты пришли к выводу, что наиболее удобным для борьбы с онкозаболеваниями является изотоп свинца-212, который имеет период полураспада до 10 часов. Отмечается, что за это время можно успеть приготовить препарат, доставить его в клинику и ввести в организм пациента.

Указывается, что радиоактивное излучение, выделяющееся в результате распада свинца на поверхности раковой клетки, уничтожает злокачественные образования. Эксперты отмечают, что для свинца-212 хорошо изучены методики его доставки к очагу опухоли, кроме того, у него есть диагностическая пара – свинец-203, который может использоваться для контроля состояния пациента.

Как рассказал заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, слова которого приводит газета, свинец-212 используется для борьбы с раком не только в России, но и в других странах с развитой атомной промышленностью.

"Идея состоит в том, что препарат, в составе которого присутствует свинец-212, активно поглощается опухолевыми клетками, а затем в результате распада нестабильного изотопа образуется альфа-излучение, – убивающее пораженные клетки", – пояснил он.

Отмечается, что в настоящее время ученые определяют хорошо переносимые дозы радиофармпрепаратов, содержащих свинец-212. Соответствующие исследования пока проводятся на животных.

Ранее ученые НИТУ "МИСиС" при поддержке зарубежных коллег синтезировали материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. Специалисты разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Этот материал лишен токсичных свойств, но для него характерны высокие показатели фотокаталитической активности и антиоксидантные свойства.

