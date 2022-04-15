Российские ученые нашли средство для эффективного уничтожения раковых клеток

Фото: depositphotos/kasto
Ученые Курчатовского института в ходе исследований определили наиболее подходящие вещества для адресного уничтожения злокачественных клеток при раке молочной железы, сообщает газета "Известия".
Специалисты пришли к выводу, что наиболее удобным для борьбы с онкозаболеваниями является изотоп свинца-212, который имеет период полураспада до 10 часов. Отмечается, что за это время можно успеть приготовить препарат, доставить его в клинику и ввести в организм пациента.
Указывается, что радиоактивное излучение, выделяющееся в результате распада свинца на поверхности раковой клетки, уничтожает злокачественные образования. Эксперты отмечают, что для свинца-212 хорошо изучены методики его доставки к очагу опухоли, кроме того, у него есть диагностическая пара – свинец-203, который может использоваться для контроля состояния пациента.
Как рассказал заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, слова которого приводит газета, свинец-212 используется для борьбы с раком не только в России, но и в других странах с развитой атомной промышленностью.
"Идея состоит в том, что препарат, в составе которого присутствует свинец-212, активно поглощается опухолевыми клетками, а затем в результате распада нестабильного изотопа образуется альфа-излучение, – убивающее пораженные клетки", – пояснил он.
Отмечается, что в настоящее время ученые определяют хорошо переносимые дозы радиофармпрепаратов, содержащих свинец-212. Соответствующие исследования пока проводятся на животных.
Ранее ученые НИТУ "МИСиС" при поддержке зарубежных коллег синтезировали материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. Специалисты разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Этот материал лишен токсичных свойств, но для него характерны высокие показатели фотокаталитической активности и антиоксидантные свойства.
Российские ученые обнаружили подавляющий рак легких витамин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: