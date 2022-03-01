Онколог объяснил опасность метастазов

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Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра "Лапино-2" Михаил Давыдов рассказал, что такое метастазы и чем они опасны, передает газета "Известия".

По словам специалиста, метастазы – это клетки, которые отделяются от материнской злокачественной опухоли и с кровотоком или лимфой распространяются по организму. Причем злокачественная опухоль может пускать метастазы в любой орган по всему телу. Чаще всего они встречаются в печени, легких, в лимфоузлах, в надпочечниках, в костной системе и мышечных тканях, в головном мозге и в поджелудочной железе.

Давыдов отметил, что теоретически любая опухоль может дать метастазы в любой орган. Они появляются при разрастании опухолевой ткани. Чем старше опухоль, тем большее количество метастазов она может дать.

Врач добавил, что определенное время метастазы могут быть неактивны и не причинять вреда организму, но рано или поздно они активизируются, после чего начинается разрастание новой опухоли.

В основном метастазы проявляются на 3–4-й стадии онкологического заболевания. Специалисты уверены, что они образуются раньше, но какое-то время организм может бороться с ними самостоятельно.

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