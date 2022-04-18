В России разработали реактивы для определения штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Гришкин
В Роспотребнадзоре разработали технологию определения штаммов коронавируса с использованием компонентов, которые производятся только в России. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов, слова которого приводит газета, работа по выявлению у зараженного человека штамма COVID-19 проводится в несколько этапов, на одном из них требуется дополнительная подготовка, которая позволит сделать собранный материал распознаваемым для специального прибора – секвентора.
"Если выделение РНК проблем обычно не вызывает, и в России есть собственные производители необходимых для этого этапа реагентов, <...> то вся дальнейшая часть эксперимента обычно полностью построена на зарубежных реактивах, и довольно дорогостоящих", – рассказал Хафизов.
Он отметил, что основой для отечественной разработки стал набор реагентов ARTIC, созданный зарубежными учеными. Российским исследователям удалось модифицировать эту панель с учетом новых генетических вариантов вируса. При этом себестоимость упрощенного решения в разы ниже, чем у коммерчески доступных аналогов.
Кроме того, добавил Хафизов, разработка Роспотребнадзора позволяет улучшить работу с неверно взятыми или поврежденными при транспортировке образцами.
Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире изотермический тест, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Благодаря этой разработке время получения результатов теста сокращается до 20–25 минут. В ведомстве отметили, что высокая чувствительность и скорость проведения анализа позволяют выявлять пациентов с коронавирусом на самой ранней стадии инфицирования.
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