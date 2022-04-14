В России зарегистрировали уникальный тест, выявляющий два разных участка SARS-CoV-2

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Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире изотермический тест, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата. <...> Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что время получения результатов теста сокращается до 20–25 минут. Благодаря высокой чувствительности и скорости проведения анализа тест позволит выявлять пациентов с коронавирусом на самой ранней стадии инфицирования.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с выявлением любых штаммов коронавируса успешно справляется первая версия теста, зарегистрированная еще в июне прошлого года, поэтому новый набор реагентов может пока рассматриваться как резервный.

В начале апреля в России зарегистрировали новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу. Его разработали специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Тест позволяет определять иммунитет, в том числе у переболевших бессимптомно. В отличие от других подобных наборов, он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, переболевших COVID-19 с симптомами или без них.