Новый тест на антитела у переболевших COVID-19 бессимптомно зарегистрирован в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России зарегистрировали новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу. Его разработали специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Тест позволяет определять иммунитет, в том числе у переболевших бессимптомно. В отличие от других подобных наборов, он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, переболевших COVID-19 с симптомами или без них.
В Роспотребнадзоре отметили, что информация о концентрации антител у людей нужна для понимания степени защищенности от повторного заражения.
Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы, ее допустили к обращению на территории России.
Руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что определить, переболел ли бессимптомно коронавирусом человек, который ранее был привит от COVID-19, позволит тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку.
Тиванова уточнила, что антитела к нуклеокапсиду говорят о том, что человек имел контакт с зараженным коронавирусом. Таким образом, если обнаружены антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду, значит, человек, возможно, переболел. Если же обнаруживаются антитела только к S-белку, то, скорее всего, человек не болел, но был вакцинирован.
Эксперт подчеркнула, что определить, болел ли человек коронавирусом, только по симптомам постковидного синдрома невозможно.
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