Иммунолог оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

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Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть на 10% выше статистики.

"Я думаю, иммунная прослойка больше, чем в официальных документах. Я смотрю по пациентам, которые приходят на прием. Каждый восьмой или десятый говорит, что переболел коронавирусом бессимптомно", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

По словам Костинова, то что пациент перенес коронавирус без симптомов, подтверждает анализ на антитела. Иммунолог также обратил внимание, что ранее ученые считали, что для предупреждения пандемических процессов необходим уровень коллективного иммунитета в 75 процентов.

"По коронавирусу мы видим, что такой коллективный иммунитет еще ничего не означает, у вируса есть свои особенности, значит, надо достичь 90–95 процентов", – добавил он.

Костинов подчеркнул, что пока не закончится пандемия коронавируса, коллективный иммунитет нужно постоянно поддерживать на высоком уровне. По словам специалиста, это является основной стратегией по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в России могут наблюдаться незначительные повышения заболеваемости коронавирусом, однако в целом тенденция идет на снижение. Специалист считает, что значительные вспышки заболеваемости могут наблюдаться при появлении новых штаммов в следующем эпидемиологическом сезоне.