Эксперт назвал особенности "Омикрона", позволяющие смягчить противоэпидемические меры

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"Омикрон"-штамм намного реже поражает легкие и вызывает тяжелое течение заболевания, рассказал заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, за счет своей высокой контагиозности "Омикрон" вытеснил более опасную "Дельту". Эксперт считает, что именно эти факторы позволяют говорить о целесообразности смягчения противоэпидемических мер.

"По симптоматике случаи заболевания "Омикроном" можно отнести к категории ОРВИ, потому что летальности практически нет. При этом у людей, которые им переболели, вырабатываются антитела, соответственно появляется защита", – сказал специалист.

Ранее Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по противоэпидемическим мерам с учетом снижения заболеваемости коронавирусом и распространения штамма "Омикрон". Они предусматривают только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.

Как подчеркнули в ведомстве, рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.