Говорить о завершении пандемии пока преждевременно – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ситуация с COVID-19 в стране улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

"Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится. Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что по итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц. Средний показатель заболеваемости по стране составляет примерно 52 человека на 100 тысяч населения, его превышение фиксируется в 43 субъектах РФ.

Накануне Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус. Согласно данному нормативу, среднесуточный показатель тестирований за неделю не должен был быть меньше 300 исследований на 100 тысяч человек.

За последние сутки в России выявили 8 640 новых случаев COVID-19. Госпитализировали между тем 3 462 пациента, что на 227,2% больше показателя предыдущего дня. От последствий инфекции скончались 235 человек, выздоровели же 16 763 человека.

