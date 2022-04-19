Говорить о завершении пандемии пока преждевременно – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Ситуация с COVID-19 в стране улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.
"Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится. Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что по итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц. Средний показатель заболеваемости по стране составляет примерно 52 человека на 100 тысяч населения, его превышение фиксируется в 43 субъектах РФ.
Накануне Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус. Согласно данному нормативу, среднесуточный показатель тестирований за неделю не должен был быть меньше 300 исследований на 100 тысяч человек.
За последние сутки в России выявили 8 640 новых случаев COVID-19. Госпитализировали между тем 3 462 пациента, что на 227,2% больше показателя предыдущего дня. От последствий инфекции скончались 235 человек, выздоровели же 16 763 человека.
Минздрав заявил, что в России в конце мая возможен рост заболеваемости COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: