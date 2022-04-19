В Росздравнадзоре опровергли информацию о дефиците медицинских перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита медицинских перчаток в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В результате взаимодействия с производителями и поставщиками медицинских перчаток подтвердились достаточные товарные запасы по указанным изделиям", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение медицинскими изделиями медорганизаций зависит от уровня проведения закупок, а также от руководителей учреждений.

Ранее специалист Центра гигиенического образования населения (ЦГОН) Роспотребнадзора РФ Елена Буркова сообщила о необходимости соблюдения масочного режима для работников кафе и ресторанов. По словам эксперта, посетителям маски не нужны, так как их ношение отменили по решению мэра столицы.