Кафе и рестораны Москвы обязали соблюдать требования профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалист Центра гигиенического образования населения (ЦГОН) Роспотребнадзора РФ Елена Буркова сообщила о необходимости масочного режима для работников кафе и ресторанов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На предприятиях общественного питания масочный режим и все требования по "противоковидной" профилактике сохранены", – заявила эксперт.

В рамках онлайн-конференции "Общепит-2022: новые реалии" Буркова отметила, что посетителям маски не нужны, так как их ношение отменяется по решению мэра Москвы.

Данное решение Сергея Собянина вступило в силу с 15 марта 2022 года. Градоначальник объяснил его стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

За последние сутки в Москве выявили 933 новых случая коронавируса. Госпитализация потребовалась 185 пациентам.